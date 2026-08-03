Буданов зробив заяву про продовження операції з примусу РФ до миру

За словами керівника Офісу президента, Кремль досі помилково вірить, що може досягти цілей воєнним шляхом

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував продовження операції з примусу РФ до миру. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Головне – результат. Я ж казав: не стільки важливо, як зайти у цей процес, важливіше – з чим ми з нього вийдемо. Щоб вийти з нього з потрібним нам результатом, ми маємо бути сильними», – сказав Буданов про операцію з примусу РФ до миру.

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За словами керівника Офісу президента, Кремль досі помилково вірить, що може досягти цілей воєнним шляхом. «Вони вірять в те, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження. Війна по суті для них у глухому куті», – сказав він.

Буданов наголосив, що активна фаза мирних переговорів наразі на паузі, але вони не припинялися.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе максимум зусиль, аби завершити війну з Росією ще до початку зими. Водночас глава держави наголосив, що Кремль не відмовився від планів продовжувати агресію та готує нову хвилю мобілізації.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія може провести нову масштабну мобілізацію. За оцінками української сторони, Кремль планує призвати до 500 тис. осіб, а приховані мобілізаційні заходи можуть розпочатися після виборів до Державної думи РФ.