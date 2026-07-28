Буданов: Повернення всіх захисників і цивільних додому – безумовний пріоритет

Російський теракт в Оленівці забрав життя наших захисників, які вийшли з «Азовсталі». Вони вижили в пеклі бомбардувань, але були підло вбиті у полоні

З моменту трагедії в Оленівці минуло чотири роки

Повернення українських захисників і цивільних громадян із російського полону залишається вкрай важливим завданням. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у роковини трагедії в Оленівці на своєму офіційному Telegram-каналі.

Голова Офісу наголосив, що попри всі труднощі Україна продовжує боротьбу за кожного громадянина, який досі перебуває в російській неволі.

«Повернення всіх захисників і цивільних додому – це безумовний пріоритет і щоденна робота. Боремося за кожного й не зупинимося, доки не повернемо з полону всіх», – підкреслив Буданов.

Окремо він нагадав, що з моменту трагедії в Оленівці минуло чотири роки. За словами Буданова, масове вбивство українських військовополонених стало одним із найжорстокіших воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами під час повномасштабної війни.

Очільник Офісу президента зазначив, що Україна пам'ятає кожну жертву та продовжує домагатися справедливого покарання винних.

«Цинічний акт терору ніколи не буде забутий і не залишиться безкарним. Вшановуємо пам'ять усіх українських військових і цивільних, чиї життя обірвалися в російських катівнях через тортури й нелюдські умови. Вічна пам'ять полеглим героям», – резюмував Буданов.

Нагадаємо, нещодавно голова Офісу президента Кирило Буданов очолив нову раду з питань захисту прав ветеранів та полонених.