Буданов зробив заяву у день жалоби на Київщині

«Ворог не досягне мети, а Захід має бути рішучішим»

Росія намагається залякати українців і зламати нашу волю ракетним терором проти мирного населення, однак досягти цієї мети їй не вдасться. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у День жалоби на Київщині за загиблими внаслідок чергової ворожої ракетної атаки.

За його словами, завдаючи руйнівних ударів по житлових будинках, логістичній інфраструктурі та складах, ворог марно сподівається посіяти страх і змусити Україну відступити.

«Сліпа одержимість убивць натикається на головне – нашу непохитну стійкість і єдність», – наголосив Буданов.

Водночас він зазначив, що ефективна протидія російському терору потребує більш рішучих кроків міжнародних партнерів щодо посилення української протиповітряної оборони.

«Наші партнери мають розуміти: надання Україні ракет для протиповітряної оборони сьогодні - це збереження мирного життя на Заході. Ми також працюємо над зміцненням власної системи ППО. І рішення будуть», – підкреслив очільник ОП.

Раніше Кирило Буданов закликав послів зосередитися на практичних результатах для фронту та розвитку оборонних технологій України.

Нагадаємо, четвер, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами масованої російської атаки.