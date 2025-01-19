Як українці називали своїх малюків у 2024 році? Список унікальних імен

У 2024 році понад 176 тисяч новонароджених отримали неповторні імена

У 2024 році понад 176 000 новонароджених отримали неповторні імена

Міністерство юстиції України повідомило, як українці називали своїх малюків у другому півріччі 2024 року. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

У Мін'юсті розповіли, якими унікальними іменами батьки називали своїх малюків у 2024 році.

«Барбі, Мерсі, Султан і Добриня – це не персонажі казки, а реальні імена маленьких українців!», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що популярні імена, такі як Софія та Артем, залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років поспіль.

Найчастіше нині дівчаток називають: Анна, Марія, Катерина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія та Мілана. А хлопчиків: Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Артем, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.

Водночас є батьки, які обирають рідковживані та незвичні імена для своїх діток, наприклад: Янголя, Дзвінка, Аскольд чи Святогор. У дівчаток також зустрічаються такі імена як Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна. Хлопчиків називають Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин та Султан.

У 2024 році понад 176 000 новонароджених отримали неповторні імена.

«Ми ж нагадуємо, що в Україні процес присвоєння імені регламентується законодавством і має певні особливості. Особа, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я за згодою батьків або піклувальника, а з 16 років - має право самостійно прийняти таке рішення. Адже головне - відчувати гармонію зі своїм іменем!», – додали в Мін'юсті.

Нагадаємо, що відтепер родини полонених та зниклих безвісти ветеранів війни зможуть отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).