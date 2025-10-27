Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Конотоп на Сумщині атакували дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Конотоп на Сумщині атакували дрони
Дрони атакували Конотоп
фото з відкритих джерел

У місті не вщухають вибухи

Цієї ночі Конотом, що на Сумщині атакували ворожі безпілотники. У ніч на 27 жовтня російські терористи завдали удару по місту двічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки та моніторингові канали.

З 22:00 до 22:50 окупанти масовано били по Конотопу ударними дронами. За повідомленням мера міста Артема Семеніхіна, під час першої хвилі обстрілу – повідомлень про постраждалих не надходило, а значних руйнувань не зафіксовано.

З 01:37 ворог почав другу хвилю атаки. У місті не вщухають вибухи. Моніторингові канал повідомляють, що є влучання. Наслідки місцева влада наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, в Україні триває 1342-й день повномасштабної війни.

Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 988 дронів-камікадзе та здійснили 2 711 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Теги: Конотоп обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник КМВА також заявив, що присвятить наступний тиждень проблемі міського резерву на випадок надзвичайних ситуацій
У Києві збільшилася кількість постраждалих від атаки
25 жовтня, 13:37
За словами мера Києва, пʼятьох поранених було госпіталізовано
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
23 жовтня, 07:38
Окупанти атакували енергооб'єкти Чернігівщини
Атака на енергооб'єкти Чернігівщини, обстріл Дніпропетровщини: головне за ніч
20 жовтня, 05:59
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: виникли пожежі
12 жовтня, 07:58
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах
11 жовтня, 08:03
Окупанти не вперше бʼють по перинатальних центрах
Росія вдарила по пологовому будинку в Сумах
6 жовтня, 12:36
Дрони атакують Харків
Харків під масованою атакою дронів
5 жовтня, 23:06
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
5 жовтня, 10:23
Масштабна пожежа в Одесі після влучань
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
2 жовтня, 03:47

Події в Україні

Конотоп на Сумщині атакували дрони
Конотоп на Сумщині атакували дрони
Лінія фронту станом на 26 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Окупанти обстріляли Запоріжжя: постраждала цивільна інфраструктура
Окупанти обстріляли Запоріжжя: постраждала цивільна інфраструктура
Скільки чоловіків Україна мобілізує щомісяця: нардеп назвав цифру
Скільки чоловіків Україна мобілізує щомісяця: нардеп назвав цифру
Чи будуть відключати світло 27 жовтня: «Укренерго» оновило дані
Чи будуть відключати світло 27 жовтня: «Укренерго» оновило дані
На Сумщині дрон РФ підбив мікроавтобус із людьми, серед поранених є діти (оновлено)
На Сумщині дрон РФ підбив мікроавтобус із людьми, серед поранених є діти (оновлено)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua