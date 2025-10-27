Конотоп на Сумщині атакували дрони

У місті не вщухають вибухи

Цієї ночі Конотом, що на Сумщині атакували ворожі безпілотники. У ніч на 27 жовтня російські терористи завдали удару по місту двічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки та моніторингові канали.

З 22:00 до 22:50 окупанти масовано били по Конотопу ударними дронами. За повідомленням мера міста Артема Семеніхіна, під час першої хвилі обстрілу – повідомлень про постраждалих не надходило, а значних руйнувань не зафіксовано.

З 01:37 ворог почав другу хвилю атаки. У місті не вщухають вибухи. Моніторингові канал повідомляють, що є влучання. Наслідки місцева влада наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, в Україні триває 1342-й день повномасштабної війни.

Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 988 дронів-камікадзе та здійснили 2 711 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.