Ракетний удар по «Охматдиту»: МОЗ реконструює ще один корпус дитячої лікарні

МОЗ оголосив черговий тендер на документи для реконструкції «Охматдиту» в Києві

Міністерство охорони здоров’я України продовжує відбудову лікарні та оголосило черговий тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції хірургічного корпусу «Охматдиту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Як відомо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

Міністерство охорони здоров’я України оголосило тендер, який стосуватиметься відбудови хірургічного корпусу «Охматдиту». Це окрема будівля, збудована за радянських часів, де проводились хірургічні операції та післяопераційний догляд за пацієнтами. Наразі відділення, що працювали в хірургічному корпусі перенесені та функціонують на базі інших будівель лікарні.

Як зазначили в МОЗ, розробка документації буде фінансуватись за рахунок коштів Світового Банку в межах спільного з МОЗ проєкту Heal Ukraine.

«Проєкт передбачає спершу підготовку техніко-економічного обґрунтування для визначення оптимальних шляхів відновлення та подальшого функціонування пошкодженої будівлі – реконструкція існуючої будівлі, яка технічною експертизою визнана аварійною, або повне знесення цього корпусу та будівництво на його місці нової сучасної будівлі. Після цього будуть проведені необхідні вишукувальні роботи та розроблено проєкт, виконано робочу документацію й отримано експертні висновки. Після підготовки необхідної документації розпочнуться будівельні роботи», – зазначили в МОЗ.

За умовами тендеру, до конкурсу допускатимуть компанії з щонайменше 10-річним досвідом у проєктуванні складних будівельних об’єктів (класу СС3) та успішно реалізованими проєктами у сфері медичних закладів. Заявки прийматимуть до 25 березня 2025 року.

Станом на сьогодні, майже всі відділення лікарні відновили свою діяльність у будівлях, які або не постраждали, або зазнали лише часткових ушкоджень. Першочергові протиаварійні роботи були завершені в листопаді минулого року, й лікарня спокійно профункціонувала в осіньо-зимовий період.

Також відомо, що нещодавно «Охматдит» оголосив тендер на захисні роботи історичного корпусу, в який влучила ракета, а Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про розподіл коштів для проведення протиаварійних та відновлювальних робіт історичних споруд Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», що постраждали внаслідок ракетної атаки росії. Прийнятий документ визначає механізм використання 6,3 млн гривень, які зібрані у межах спільного збору платформи United24 та monobank.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив 6,3 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.