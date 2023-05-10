Виїзд із України: речі, які заборонено перевозити через кордон (список)

при перетині кордону, працівники митного контролю перевіряють особисті речі та багаж українців

Усі речі, які ви перевезете через кордон, матимуть статус Тимчасово ввезених

Став відомий перелік речей, які заборонено перевозити при перетині кордону. Працівники митного контролю перевіряють особисті речі та багаж українців, які вирушають за кордон.

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Які речі не можна перевозити

Варто зазначити, що усі речі, які ви перевезете через кордон, матимуть статус Тимчасово ввезених. Тобто вони мають покинути країну разом з власником.

Особисті речі, дозволені для ввезення, не підлягатимуть обкладенню митом, якщо їх вартість не перевищує:

для осіб до 15 років – €150;

для осіб старше 15 років – €300;

при авіаперельоті – €430.

Категорично заборонено перевозити через кордон певні харчові продукти:

сало та ковбаси;

сир, молоко та кисломолочні продукти;

свіже м`ясо;

понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри (для більшого об'єму потрібно отримувати спеціальний дозвіл).

На деякі лікарські засоби також встановлена заборона:

ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;

потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря;

ліки, об`ємом понад 500 мл.

Обмеження на перевезення тютюну й алкоголю через кордон

Алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом в обмеженій кількості:

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міцні алкогольні напої (максимум 1 л на людину);

напої міцністю менше ніж 22,3% (максимум 2 л на людину);

пиво (до 16 л);

вино (окрім ігристого – до 4 л);

дві відкриті пачки сигарет;

сигари (максимум 10 шт.);

рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Додамо, що ці товари дозволено перевозити особам старшим за 21 рік.

Окрім зазначеного, заборонено перевозити через кордон:

будь-яку холодну та пневматичну зброю;

вогнепальну зброю та аксесуари до неї;

газові балончики і вибухові речовини;

більше однієї одиниці побутової техніки;

тварин та рослини зникаючих видів, а також мінерали, які вважаються народним надбанням;

отрути і отруйні речовини;

наркотичні та психотропні речовини;

вибухові речовини і пристосування;

токсичні речовини;

пам’ятки культури без дозволу;

техніку з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії;

будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.

На які товари потрібно робити спеціальний дозвіл

Провозити мисливську зброю ви зможете тільки задекларувавши її і отримавши спеціальний дозвіл від відповідного державного органу.

Щоби перевезти тварину чи рослину зникаючого виду через кордон, потрібно оформлювати спеціальний сертифікат з дозволом CITES.

Якщо ви провозите техніку (особливо побутову), більше однієї одиниці, її варто задекларувати, щоб під час виїзду з країни не виникло проблем з оподаткуванням.

Декларування підтверджує, що техніка, яку ви провозите, не куплена в ЄС і за неї не потрібно платити ПДВ.

Також потрібно буде оформлювати спеціальні дозволи на вивезення рідкісних пам’яток культури, на дорогі рибні продукти тощо.

Зокрема, якщо ви вирішили виїхати на власному авто в одну з країн, яка є членом міжнародної системи автомобільного страхування Green card, ви обов’язкового повинні мати страховий поліс на своє авто.