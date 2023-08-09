Контрнаступ: де тривають важкі бої

Сили оборони продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту

Українські захисники продовжують тиснути на ворога у Запорізькій області і мають локальні успіхи. Проте окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Сили оборони продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту – Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. У напрямку Урожайного, Приютного та Вербового у Запорізькій області наші захисники мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці», – повідомив Ковальов.

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«Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви», – сказав речник Генштабу.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують атакувати південніше Бахмута. Закріплюються на досягнутих рубежах.

«Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого. Тривають важкі бої», – додав Ковальов.

Зазначимо, що триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті. Минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Повідомлялося, що Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі неясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там.