Україна атакувала ракетами «Фламінго» місце базування «Орєшніка»: подробиці від президента

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна атакувала ракетами «Фламінго» місце базування «Орєшніка»: подробиці від президента
Росіяни атакували виробництво ракет «Фламінго», ннаразі знищену виробничу лінію перемістили
фото з відкритих джерел

«Скоро ми побачимо результати», – заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нещодавно атакувала Росію ракетою «Фламінго». Як інформує «Главком», про це президент сказав під час спілкування з медіа на полях Мюнхенської безпекової конференції.

«У нас немає багато (ракет «Фламінго», – ред.). Ми їх використали кілька днів тому по території, де розташована система «Орєшнік», і побачимо результати, але, я думаю, що ми результати таки отримали», – заявив Зеленський.

Глава держави розповів, що росіяни атакували виробництво ракет «Фламінго». Однак наразі знищену виробничу лінію перемістили, а виробництво відновили.

 «Ми мали певні технічні особливості: одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару, але я вже можу говорити про це, бо ми вже релокували, відновили виробництво», – заявив президент.

Зеленський додав, що Україна так само прагне знайти та уразити російські виробничі лінії.

Нагадаємо, 5 лютого Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили інфраструктуру полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ. «Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 «Фламінго», – йшлося у повідомленні.

До слова, в ніч на 7 лютого СБУ уразила Редкінський дослідний хімзавод у Тверській області, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101.

