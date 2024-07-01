Ракетний удар по Дніпру: з'явилися фото наслідків

У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна

Внаслідок одного з вибухів пошкоджено супермаркет та прилеглі магазини

У Дніпрі близько 2:00 1 липня пролунали вибухи. Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про ракетну небезпеку. Згодом начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram-каналі, залишатись у безпечних місцях до відбою.

У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна. Про це повідомляє «Суспільне».

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фото: Суспільне

Внаслідок одного з вибухів пошкоджено супермаркет та прилеглі магазини. Попередньо, поранених немає.

Нагадаємо, 30 червня, ввечері, у Києві внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

«Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС», – сказано у повідомленні.

Раніше вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.