Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську
Знімальна група «Подробиць» пережила обстріл у Краматорську
фото: «Подробиці»/Facebook

Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку

Журналісти телеканалу «Інтер» 8 лютого потрапили під обстріл у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Національної спілки журналістів України.

«Це сталося сьогодні, 8 лютого, о п’ятій ранку. Росіяни вдарили кількома КАБами по багатоповерхівках. Одна з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група «Подробиць», – йдеться в заяві, оприлюдненій у телеграм-каналі спілки.

Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку. Знімальна група лишилася жива. Однак, за словами Ігоря Левенка, у сусідньому підʼїзді є загиблі.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок двох ударів ФАБ-250 по житловим будинкам у Краматорську 8 лютого одна людина загинула, троє осіб дістали поранення.

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року внаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Колега загиблих медійників, спецкор телеканалу Freedom Олександр Количев дістав тяжкі поранення, але вижив. Про загибель колег, з якими працював багато років на Донеччині, чоловік дізнався вже у реанімації.

Читайте також:

Теги: журналіст обстріл Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
9 сiчня, 21:21
По всій Україні розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності»
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
12 сiчня, 13:03
Атака на Київ. 6 червня, 2025
Київ атакували російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлено)
24 сiчня, 02:55
Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та область
Атака на Київщину: четверо поранених, пошкоджені будинки та авто
24 сiчня, 05:18
У Києві працює ППО
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
28 сiчня, 01:43
Глава держави повідомив, що згідно з домовленістю РФ мала утриматися від обстрілів України протягом тижня
Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя
3 лютого, 20:34
У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку
Комбінований удар по Києву 20 січня: поліція показала наслідки обстрілу на Лівому березі
20 сiчня, 08:41
Українські війська продовжують перебувати в районі Оріхово-Василівки
Сили оборони спростували повну окупацію Оріхово-Василівки
26 сiчня, 16:23
Наслідки нічної атаки на Київщину, 7 лютого 2026 року
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
Вчора, 08:59

Суспільство

Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську
Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську
Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua