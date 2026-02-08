Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську

Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку

Журналісти телеканалу «Інтер» 8 лютого потрапили під обстріл у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Національної спілки журналістів України.

«Це сталося сьогодні, 8 лютого, о п’ятій ранку. Росіяни вдарили кількома КАБами по багатоповерхівках. Одна з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група «Подробиць», – йдеться в заяві, оприлюдненій у телеграм-каналі спілки.

Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку. Знімальна група лишилася жива. Однак, за словами Ігоря Левенка, у сусідньому підʼїзді є загиблі.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок двох ударів ФАБ-250 по житловим будинкам у Краматорську 8 лютого одна людина загинула, троє осіб дістали поранення.

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року внаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Колега загиблих медійників, спецкор телеканалу Freedom Олександр Количев дістав тяжкі поранення, але вижив. Про загибель колег, з якими працював багато років на Донеччині, чоловік дізнався вже у реанімації.