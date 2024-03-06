Ліквідація організаторки «виборів» у Бердянську: з’явилися нові деталі

За словами начальниці Бердянської міської військової адміністрації, після того, як Ільїна сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій

Загиблою виявилася колаборантка Олена Ільїна

Унаслідок сьогоднішнього підриву автомобіля в Бердянську було ліквідовано колаборантку Олену Ільїну. Вона займалася організацією «виборів». Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

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Зазначається, що інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

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Галіціна повідомила, що загиблою виявилася Олена Ільїна, яка займалася організацією проведення незаконних «виборів».

«Її син – Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в «адміністрації окупантів», – додала начальниця адміністрації.

Колаборантка Олена Ільїна та її син Микита Самойленко фото: Telegram/Вікторія Галіціна

Нагадаємо, сьогодні зранку, 6 березня, у тимчасово окуповано Бердянську Запорізької області прогримів вибух. Підірвано одну з організаторок «виборів» РФ.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську ліквідовано місцевого колаборанта, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення колаборант займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

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Проте після окупації міста він почав допомагати росіянам забирати бізнес та майно місцевих жителів, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.

Як саме ліквідували колаборанта не повідомляється. Місцеві Telegram-канали припускають, що його могли отруїти.