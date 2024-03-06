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Ліквідація організаторки «виборів» у Бердянську: з’явилися нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ліквідація організаторки «виборів» у Бердянську: з’явилися нові деталі
За словами начальниці Бердянської міської військової адміністрації, після того, як Ільїна сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій
фото: Telegram/Вікторія Галіціна

Загиблою виявилася колаборантка Олена Ільїна

Унаслідок сьогоднішнього підриву автомобіля в Бердянську було ліквідовано колаборантку Олену Ільїну. Вона займалася організацією «виборів». Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Галіціна повідомила, що загиблою виявилася Олена Ільїна, яка займалася організацією проведення незаконних «виборів».

«Її син – Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в «адміністрації окупантів», – додала начальниця адміністрації.

Колаборантка Олена Ільїна та її син Микита Самойленко
Колаборантка Олена Ільїна та її син Микита Самойленко
фото: Telegram/Вікторія Галіціна

Нагадаємо, сьогодні зранку, 6 березня, у тимчасово окуповано Бердянську Запорізької області прогримів вибух. Підірвано одну з організаторок «виборів» РФ.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську ліквідовано місцевого колаборанта, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення колаборант займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

Проте після окупації міста він почав допомагати росіянам забирати бізнес та майно місцевих жителів, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів. 

Як саме ліквідували колаборанта не повідомляється. Місцеві Telegram-канали припускають, що його могли отруїти.

Теги: колабораціонізм Бердянськ вибухівка смерть

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