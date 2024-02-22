У тимчасово окупованому Бердянську вибухнула автівка: деталі

Після події окупаційна поліція частково перекрила рух по Східному проспекту

Машина перебувала в районі парковки біля торгового центру «Амстор»

Сьогодні зранку, 22 лютого, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. У місті злетіла в повітря автівка.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Бердянськ Сьогодні».

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«Гучно вранці у місті було внаслідок вибуху автівки. Машина перебувала в районі парковки біля торгового центру «Амстор» на проспекті Східний», – йдеться в повідомленні.

Тому, за даними Telegram-каналу, особливо звук вибуху чули у мікрорайонах Колонія, 8 Березня та Центр.

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«Після події окупаційна поліція частково перекрила рух по Східному проспекту. Причина вибуху та чия це була автівка станом на зараз невідомо», – констатували у «Бердянськ Сьогодні».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську ліквідувано місцевого колаборанта, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення колаборант займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

Проте після окупації міста він почав допомагати росіянам забирати бізнес та майно місцевих жителів, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.

Як саме ліквідували колаборанта не повідомляється. Місцеві Telegram-канали припускають, що його могли отруїти.

Нагадаємо, у селищі Нова Маячка Ювілейної громади Херсонського району, що на окупованій лівобережній частині Херсонщини, з українського дрона підірвано будинок місцевого гауляйтера Геннадія Коломойця на прізвисько «Танкіст».