Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Тіло Навального нарешті віддали матері

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тіло Навального нарешті віддали матері
Похорон опозиціонера ще попереду
фото з відкритих джерел

Коли відбудеться похорон, поки що невідомо

Російські тюремники нарешті віддали тіло опозиціонера Олексія Навального його матері. Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х.

«Тіло Олексія віддали матері. Спасибі велике всім, хто вимагав цього разом із нами», – написала Кіра Ярмиш.

Прессекретарка Навального також повідомила, що Людмила Іванівна зараз в Салехарді. Похорон ще попереду.

«Ми не знаємо, чи буде влада заважати провести його так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію в міру її надходження», – ідеться в дописі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

До слова, Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.

Читайте також: 

Теги: влада похорон соцмережі путін вбивство смерть Олексій Навальний президент дружина диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плакат провіисів годину, опісля його прибрали поліціянти
У Москві поліцейські затримали власника музею ляльок через Навального
Сьогодні, 14:33
Чому Кремль боїться допустити публічний похорон опозиціонера?
Путін пропонує поховати Навального, як хом'ячка
Вчора, 12:46
Російські опозиціонери: Ілля Яшин та Володимир Кара-Мурза
Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального
Вчора, 10:22

Соціум

Король Чарльз III підтримав українців у річницю повномасштабного вторгнення
Король Чарльз III підтримав українців у річницю повномасштабного вторгнення
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
Поляки можуть заблокувати єдиний пункт пропуску з Білоруссю
Поляки можуть заблокувати єдиний пункт пропуску з Білоруссю
Тіло Навального нарешті віддали матері
Тіло Навального нарешті віддали матері
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
Держдеп США: Росія вже місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами
Держдеп США: Росія вже місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
26K
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
12K
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
5780
ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW
5225
Повітряні сили збили літак А-50
4454
Скільки росіян воює в Україні? Генштаб Сирського оновив дані

Новини

З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Сьогодні, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Сьогодні, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Сьогодні, 15:18
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua