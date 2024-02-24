Тіло Навального нарешті віддали матері
Коли відбудеться похорон, поки що невідомо
Російські тюремники нарешті віддали тіло опозиціонера Олексія Навального його матері. Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х.
«Тіло Олексія віддали матері. Спасибі велике всім, хто вимагав цього разом із нами», – написала Кіра Ярмиш.
Прессекретарка Навального також повідомила, що Людмила Іванівна зараз в Салехарді. Похорон ще попереду.
«Ми не знаємо, чи буде влада заважати провести його так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію в міру її надходження», – ідеться в дописі.
Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.
До слова, Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.
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