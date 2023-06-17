Ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: ситуація станом на 17 червня (фото)

Рятувальники проводять роботи щодо відкачування води

ДСНС надає оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. станом на 08:00 17 червня.

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Як повідомляє ДСНС, наразі на р. Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води до 1,09 м.

Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1,509 тис. будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

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Всього у Херсонській області евакуйовано 2,782 тис. осіб.

Врятовано 716 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 401 особі. З початку робіт до Служби порятунку 101 та 112 надійшло 1648 звернень громадян. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.

Рятувальники проводять роботи щодо відкачування води. Із початку робіт відкачано понад 59 тис. тонн із 245 будинків та підвалів, залучено 68 мотопомп.

Доставлено для громадян 49 тонн води (з них 36 т питної) та 4,495 тис. кг продуктів харчування та продуктів першої необхідності.

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Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.