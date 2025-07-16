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Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 16 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 63 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 липня станом на 22:00 відбулося 112 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 207 окупантів, із них 129 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, три автомобілі, 11 мотоциклів, 32 БпЛА, міномет та антену управління БпЛА, пошкоджено танк, міномет, чотири гармати, три укриття для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбивали 11 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки, досі триває три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населеного пункту Синьківка та Загризове. Українські захисники зупинили дві ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки, три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Три ворожі штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та у бік Виїмки.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог тричі штурмував наші позиції у районах Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Шість разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового. Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак, триває бій.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка. Досі тривають чотири боєзіткнення. Ворожа авіація вдарила по Добропіллю.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле та Зелене Поле. Два боєзіткнення тривають досі.

Лінія фронту станом на 16 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1239-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб

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