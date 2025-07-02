Буданов повідомив, чи зможе РФ щодня запускати по Україні 400-500 «шахедів»

Росії треба накопичувати дрони для масованих атак

Росіяни час від часу можуть запускати по Україні одночасно до 500 «шахедів», проте не кожного дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Причина: для таких масових пусків РФ необхідно накопичувати дрони. РФ може атакувати щодня, але значно меншою кількістю БпЛА.

«Випускати щодня по 450-500 «шахедів» – нереально це робити. Періодично робити, на жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному залпі», – каже Буданов.

Ще однією проблемою є те, що російські інженери удосконалюють антени до ударних дронів, переходячи на 16-канальні вироби, які покращують протидію РЕБ і якість сигналу. Ці антени зараз виробляє РФ інженер з України. Розробив він її теж в Україні, але це нікому не було потрібно на початку 2000-х, і він поїхав у Росію.

Нагадаємо, у червні в Україні вперше було виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту. Радіомодем дозволяє керувати «шахедом» на відстані до 150 км від кордонів Росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі.

Додамо, що Росія значно збільшила кількість атак на Україну з використанням ударних безпілотників, дронів-імітацій. За перші два тижні червня 2025 року загарбники випустили стільки «шахедів», скільки раніше запускали протягом кількох місяців. Така масованість атак покликана виснажити українську протиповітряну оборону та підвищити ймовірність ураження цілей.