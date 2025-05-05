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День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ

Ті, хто першими пішли у бій

5 травня «Азов» відзначає 11 річницю з моменту створення. У Третій штурмовій розповіли історію легенди та опублікували унікальні кадри тих історичних днів.

Після арештів та вʼязниць, відомого бою на Римарській, звільнення Харкова «чорні чоловічки» під командуванням Андрія Білецького отримали інсайдерську інформацію: дезорієнтовані турбулентністю в країні українські внутрішні війська покинули базу у Бердянську. Для «Чорного корпусу» – це шанс заволодіти зброєю військової частини, яку вже розтягують росіяни й сепаратисти. Єдиний легальний спосіб її отримати – трансформуватися з партизанського загону в міліцейський.

«Для націоналістів, ультрасів, хуліганів, які ще вчора билися з міліцією, такий розвиток подій став несподіваним й іронічним. Але вже у перші дні існування як підрозділу МВС «чоловічки» прийняли кілька боїв і взяли в полон цілого міністра оборони так званої «днр». Так народжувався легендарний «Азов» – написала Третя штурмова.

Вже за місяць новостворений добровольчий підрозділ звільнив Маріуполь – згоду на авантюрну операцію Білецький вибив у скептично налаштованого командування. З техніки «Азов» тоді мав обшитий бронею «КАМАЗ», ЗУ-шку та «Утьос». Серед бійців – 16–18-річні добровольці. Після Маріуполя – звільнення Марʼїнки, Іловайськ, Широкине вересня 2014-го, Павлопіль-Широкинська операція лютого 2015-го та інші бої.

Затишшя на фронті «Азов» використовував для нарощення професіоналізму. Було створено Військову школу ім. Коновальця, запроваджено сержантські курси, систему рекрутингу та підготовки бійців. Так зібраний з сотні націоналістів загін став одним з найпрофесійніших та найбоєздатніших.

Під час вторгнення 2022-го підрозділ взяв лідерство у бою за Маріуполь, створивши легендарний гарнізон на «Азовсталі». У цей час ветерани «Азову» відбивали наступ на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині та  організовували операції з порятунку побратимів в оточеному Приазов'ї.

«За своїх гинули й потрапляли в полон. Пам’ятаємо всіх полеглих на цьому шляху. І заради них продовжуємо битися за свою країну. З річницею – кожного, хто був і залишається частиною азовської родини» – написала Третя штурмова.

Теги: армія війна Андрій Білецький добровольці

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День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ
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