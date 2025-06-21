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Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 20 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили 3445 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Новини війни в Україні

20 червня станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку знешкоджено 204 окупанти, з яких 110 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два автомобілі, шість мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, одну гармату, шість безпілотних літальних апаратів. Також уражено дві ворожі гармати. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 40 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

20 червня ворог 13 разів атакував у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки та Вовчанська, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три спроби наступу в напрямках Степової Новоселівки та Голубівки – отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Ще одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог сім разів атакував у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог атакував у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Українські підрозділи відбили всі сім атак противника.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

За добу відбулося 18 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербанівки та в бік Яблунівки.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Наші захисники відбили 43 штурми, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Вільного Поля та Шевченка. Ще шість боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 20 червня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1213-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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