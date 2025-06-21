Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав чотирьох ракетних ударів 12 ракетами та 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1131 дрон-камікадзе та здійснив 4431 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 червня станом на 22:00 відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку знешкоджено 222 окупанти, з яких 126 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один танк, дві антени безпілотних літальних апаратів, дві антени зв’язку, дев’ять мотоциклів, шість автомобілів, два термінали супутникового зв’язку, 25 безпілотних літальних апаратів. Також уражено ще один танк, міномет та одну ворожу гармату.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники відбили сім атак загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 152 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у бік Липців.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Загризового та Голубівки.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Дванадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Ямполівка, Зелена Долина, Торське, у напрямку Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Противник здійснив 12 наступальних дій в районі Григорівки та в бік Серебрянки. Досі не вщухають вісім боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Білої Гори, Ступочок та в бік Предтечиного. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога. Досі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Нова Полтавка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, в напрямку населених пунктів Покровськ, Полтавка, Шахове, Олексіївка. Чотири бої тривають дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Разіне, Новоекономічне, Сухий Яр.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили чотири атаки у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле. Досі триває два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Новодарівка, Воскресенка, Новопіль, Ольгівка.

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1214-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти ЗСУ Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежу вдалось ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі
На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто (фото, відео)
25 травня, 09:11
Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу
30 травня, 23:01
Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину – ДПСУ
Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину – ДПСУ
29 травня, 10:28
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22647 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 травня, 07:56
За минулу добу відбулося 273 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року
30 травня, 08:22
Окупанта Райського було знищено у Суджі (Курська область) 30 березня 2025 року
Залишилася однорічна дитина. На Курщині ЗСУ ліквідували фаната клубу «Зеніт»
5 червня, 13:40
Обласна влада Сумщини перебуває у постійній координації з військовим командуванням
Чи є підстави для евакуації Сум: обласна влада оцінила ризики для населення
8 червня, 17:32
Росіяни запустили 175 безпілотників по Києву
Атака на Київ. Влада повідомила, скільки безпілотників та ракет запустила Росія
17 червня, 08:59
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі
«Ракета пройшла дев'ять поверхів». Клименко назвав наслідки удару по Києву
17 червня, 08:29

Події в Україні

Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу
На Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждали поліцейські
На Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждали поліцейські
У Полтаві: 19-річний хлопець упав з даху ТРЦ
У Полтаві: 19-річний хлопець упав з даху ТРЦ
На обмін до РФ проситься навідник ракети по кафе, де загинула письменниця Амеліна
На обмін до РФ проситься навідник ракети по кафе, де загинула письменниця Амеліна
Естонська розвідка повідомила, на якому напрямку росіяни можуть прорвати фронт
Естонська розвідка повідомила, на якому напрямку росіяни можуть прорвати фронт
На Рівненщині помер військовий, який лише кілька днів тому повернувся додому з полону
На Рівненщині помер військовий, який лише кілька днів тому повернувся додому з полону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
106K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
30K
Путін: Україна – наша
16K
«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ
14K
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua