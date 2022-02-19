Lufthansa на тиждень зупиняє польоти до Києва: що відомо

Компанія прийме рішення на основі подальшої політичної ситуації в Україні

Компанія прийме рішення на основі подальшої політичної ситуації в Україні

Німецька авіакомпанія з 21 до 28 лютого призупиняє рейси до столиці України

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Відзначається, що Lufthansa «постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше».

Пасажирів при бронюванні квитків просять залишити свій номер телефону, за яким компанія автоматично повідомить про будь-які зміни.

«Якщо ваш рейс скасований, зверніться в сервісний центр Lufthansa або в Туристичне агентство, щоб обговорити подальші плани подорожі», – відзначили у компанії.

Раніше повідомлялося, що Lufthansa «дуже уважно» стежить за ситуацією навколо України, питання припинення авіасполучення розглядається, але рішення не прийнято.

У компанії додали, що рішення, що стосуються припинення авіасполучення, залежать від «ряду факторів», але не стали їх уточнювати.

Нагадаємо, напередодні нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до України. Останній рейс до Києва було скасовано. Рішення скасувати польоти було прийнято на основі розширеного аналізу безпеки через ризик вторгнення Росії в Україну.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.