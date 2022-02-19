Офіс НАТО у Києві тимчасово припиняє роботу

На час ескалації офіс Альянсу перенесуть у безпечніші міста

Слідом за іншими країнами в Альянсі також ухвалили рішення перевести співробітників свого офісу з Києва

НАТО тимчасово закриває свій офіс у Києві і переводить співробітників до Брюсселя та Львова. Про це повідомляє з посиланням на пресслужбу НАТО канал VG.

«НАТО і держави-члени дуже уважно стежать і оцінюють ситуацію і вживають всіх необхідних запобіжних заходів. Безпека наших співробітників є високим пріоритетом, тому співробітники тепер переїхали до Львова та Брюсселя. Таким чином, офіси НАТО в Україні все ще функціонують», – повідомили в НАТО у відповідь на запит каналу.

Нагадаємо, кілька днів тому посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві.

Як відомо, Італія прийняла рішення щодо роботи свого посольства у Києві. А ще Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві.

Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж.Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

До слова, ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва. Також Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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