Мадяр повідомив про кадрові зміни в командуванні Сил безпілотних систем

Хасан (ліворуч) та Земляк займатимуться передачею бойового досвіду у підрозділах угруповання та безпілотних систем
Командування Сил безпілотних систем підсилять легендарні польові командири

Командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» Олег Гуйт на псевдо Хасан став заступником командувача Сил безпілотних систем, командир підрозділу Держприкордонслужби «Фенікс» Дмитро Олексюк на псевдо Земляк – в. о. заступника командувача угруповання СБС. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді.

За словами Мадяра, командування Сил безпілотних систем підсилюється легендарними польовими командирами Хасаном та Земляком.

«Визначені задачі на загал не розкриватиму, – генеральна лінія очевидна: всі зусилля на поширення бойового досвіду у наявних підрозділах угруповання та підрозділах безпілотних систем, вихід на середню по угрупованню результативність, масштабування СБС до суцільного зімкнення «Лінії дронів» вздовж всього фронту, підсилення взаємодії з армійськими корпусами», – каже він.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників БпЛА «домогосподарками з 3D-принтерами»

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників безпілотників «домогосподарками з 3D-принтерами». Відповідаючи на запитання «Главкома» Зеленський зауважив, «якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall».

Зауважимо, скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників. Він також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

На тлі скандалу 29 березня Rheinmetall опублікував заяву, в якій фактично спробував пом’якшити ситуацію: «Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії… Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок».

Росія атакувала Кривий Ріг безпілотниками: є постраждалий
Лінія фронту станом на 31 березня 2026. Зведення Генштабу
Бучанський саміт, запит на екстрадицію Міндіча та Цукермана. Головне за 31 березня 2026
Росія вдарила безпілотниками по Нікополю: є поранені (фото)
Як будуть вимикати світло 1 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
