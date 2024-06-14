Поблизу окупованої ЗАЕС лунали вибухи

Вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС

Команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, повідомили, що чули вибухи. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Жодного фізичного збитку чи постраждалих під час вибуху не було. Його причину команда МАГАТЕ не уточнила.

Проте генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зауважив, що «цей вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію».

Також начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у ніч на 14 червня ворог атакував Запорізький район. «Вночі ворог атакував Запорізький район. Ракети поцілили у відкриту ділянку місцевості», –написав він.

Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

Раніше директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що відновлення української Запорізької АЕС, яку контролює Росія, буде небезпечним, доки навколо неї точиться війна.