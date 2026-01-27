Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22

Окупанти атакували місто ударними безпілотниками

Російські терористи здійснили масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждало 22 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Через обстріл пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. «Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога», – повідомив він.

На місці удару розгорнуто оперативні штаби для допомоги містянам фото: Сергій Лисак

Комунальні працівники допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки фото: Сергій Лисак

Зазначається, що комунальники ліквідовують наслідки атаки. Жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення», а також із міського бюджету.

Нагадаємо, вночі 27 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Раніше повідомлялося, що осколкове поранення отримала одна жінка, ще одну було деблоковано рятувальниками.

Як повідомлялося, увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.