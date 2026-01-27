Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22
Росіяни пошкодили дитячий садок, житлові будинки та магазин
фото: Сергій Лисак

Окупанти атакували місто ударними безпілотниками

Російські терористи здійснили масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждало 22 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Через обстріл пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. «Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога», – повідомив він.

Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22 фото 1
На місці удару розгорнуто оперативні штаби для допомоги містянам
На місці удару розгорнуто оперативні штаби для допомоги містянам
фото: Сергій Лисак
5 фото
На весь екран
Комунальні працівники допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки
фото: Сергій Лисак

Зазначається, що комунальники ліквідовують наслідки атаки. Жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення», а також із міського бюджету.

Нагадаємо, вночі 27 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Раніше повідомлялося, що осколкове поранення отримала одна жінка, ще одну було деблоковано рятувальниками.

Як повідомлялося, увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

Читайте також:

Теги: обстріл Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У місті ліквідовують наслідки нічного удару
Удар по Дніпру: мер розповів, як місто долає наслідки (фото)
7 сiчня, 12:48
Раніше президент повідомляв, що РФ на тлі негоди готує нові удари по Україні
Посольство США попередило про масований російський удар найближчими днями
8 сiчня, 20:49
Момент влучання БпЛА у київську багатоповерхівку 9 січня 2026 року
«Шахед» атакував багатоповерхівку на столичних Позняках: зʼявилося відео з моментом влучання
9 сiчня, 19:22
Дрони атакують Харків
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
24 сiчня, 00:29
У Харкові триває рятувальна операція
Рятувальна операція в Харкові: під завалами можуть бути ще п’ятеро людей
3 сiчня, 12:36
На лівому березі Києва автобуси тимчасово замінили електротранспорт
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
9 сiчня, 08:38
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
15 сiчня, 14:07
МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їхній вплив на ядерну безпеку, заявив Гроссі
Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання – МАГАТЕ
20 сiчня, 14:48
Відповідні служби продовжують обстеження та фіксацію наслідків атаки
Ранкова атака на Київщину: уламки дрона впали на територію дитсадка
22 сiчня, 13:58

Новини

Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, руйнування
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, руйнування
На Одещині закладам освіти рекомендовано 27 січня перейти на дистанційне навчання
На Одещині закладам освіти рекомендовано 27 січня перейти на дистанційне навчання
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Одещині внаслідок російської атаки загинув юнак
На Одещині внаслідок російської атаки загинув юнак
Суд скасував домашній арешт ексмеру Одеси Труханову
Суд скасував домашній арешт ексмеру Одеси Труханову

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua