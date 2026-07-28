Сенат США запросив Зеленського перед вирішальним голосуванням за санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський виступає після зустрічі з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні, 18 серпня 2025 року

Президент України проведе зустріч із законодавцями та Трампом напередодні розгляду законопроєкту про «пекельні санкції»

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрінеться із сенаторами США напередодні розгляду законопроєкту про так звані «пекельні санкції» проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

За даними видання, зустріч запланована на вівторок о 18:00 за місцевим часом у будівлі Капітолію. За київським часом вона розпочнеться о 01:00 середи, 29 липня. Запрошення отримали всі 100 сенаторів США.

Очікується, що головною темою стане законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію та її торговельних партнерів через триваючу агресію проти України. Документ має двопартійну підтримку в Сенаті та був ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Водночас президент США Дональд Трамп схвалив законопроєкт, однак наполягає, щоб до нього включили додаткові санкції проти Ірану та «Хазболи».

The Hill зазначає, що протягом останніх місяців американські сенатори неодноразово зустрічалися із Зеленським, обговорюючи подальшу підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Зокрема, велика двопартійна делегація провела переговори з українським президентом під час Мюнхенської конференції з безпеки у лютому цього року.

Крім зустрічі із сенаторами, Зеленський візьме участь у церемонії прощання з Ліндсі Гремом. Також на вівторок заплановані його переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляв «Главком», Сенат США представив оновлену редакцію законопроєкту про так звані «пекельні санкції» проти Росії. Документ передбачає обмеження проти російських посадовців, фінансових установ, тіньового флоту та великих державних енергетичних проєктів РФ.

Порівняно з попередньою редакцією законопроєкту максимальний розмір мит для країн, які купують російські енергоносії, зменшили з 500% до 100%. Такі мита пропонується застосовувати лише до п'яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу.