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Зеленський призначив тимчасових керівників Київської ОДА та Миколаївської ОВА

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський призначив тимчасових керівників Київської ОДА та Миколаївської ОВА
Олійник і Решетілов отримали нові посади
колаж: glavcom.ua

Олійник виконуватиме обов'язки голови Київської ОДА, а Решетілов очолив Миколаївську ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про тимчасове виконання обов'язків керівників Київської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної військової адміністрації. Відповідні документи глава держави підписав 16 липня, інформує «Главком».

Указом №616/2026 президент тимчасово поклав виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації на Руслана Олійника.

Зеленський призначив тимчасових керівників Київської ОДА та Миколаївської ОВА фото 1
фото: president.gov.ua

«Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Київської обласної державної адміністрації на Олійника Руслана Юрійовича», – йдеться в указі.

До цього Руслан Олійник працював першим заступником Тимура Ткаченка, що випливає з іншого указу президента. 

Посада голови Київської обласної державної адміністрації стала вакантною після переходу Миколи Калашника до Кабінету Міністрів. 16 липня Верховна Рада призначила його міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України, після чого президент тимчасово поклав виконання обов'язків керівника Київської ОДА на Руслана Олійника.

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Окремим указом Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації на Георгія Решетілова.

Зеленський призначив тимчасових керівників Київської ОДА та Миколаївської ОВА фото 2
фото: president.gov.ua

«Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Миколаївської обласної державної адміністрації на Решетілова Георгія Олександровича», – зазначено в документі.

Необхідність призначення нового керівника Миколаївщини виникла після того, як Верховна Рада 16 липня підтримала призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів України. До цього він очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію з 2020 року.

Під час роботи на чолі області Кім став одним із найвідоміших керівників регіонів в Україні. У перші місяці повномасштабної війни він регулярно записував відеозвернення до жителів Миколаївщини, а його висловлювання та оптимістичний стиль спілкування набули широкої популярності.

До призначення Георгій Решетілов працював першим заступником начальника Миколаївської обласної державної адміністрації. На цій посаді він перебував із листопада 2020 року. Раніше він очолював апарат Миколаївської обласної державної адміністрації.

До сфери повноважень Решетілова належали питання агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та культури. Відомо, що він одружений та має двох доньок.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. 

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Теги: указ Володимир Зеленський Київ Віталій Кім Миколаїв

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