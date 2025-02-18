Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 18 лютого

На дорогах країни місцями ожеледиця

У вівторок, 18 лютого, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця.

Температура вночі 11-16° морозу, на північному сході та сході країни 15-20°; вдень 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат до 10° морозу; на Закарпатті, у південних областях та Криму вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу.