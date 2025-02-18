Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 18 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 18 лютого
Прогноз погоди на 18 лютого
фото з відкритих джерел

На дорогах країни місцями ожеледиця

У вівторок, 18 лютого, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця.

Температура вночі 11-16° морозу, на північному сході та сході країни 15-20°; вдень 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат до 10° морозу; на Закарпатті, у південних областях та Криму вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 18 лютого фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу.

Читайте також:

Теги: вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах
Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях
14 лютого, 06:57
Прогноз погоди на 10 лютого
Україна зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 10 лютого
10 лютого, 06:02
Прогноз погоди на 3 лютого
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
В нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня
В Україні посеред зими прокинулись змії та ведмеді: чому це небезпечно
2 лютого, 23:24
Прогноз погоди на 31 січня
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
31 сiчня, 05:55
Прогноз погоди на 30 січня
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
30 сiчня, 06:00
Прогноз погоди на 29 січня
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
29 сiчня, 05:55
Смертність від спеки – лише один із показників впливу зростаючих температур на людину
Спека в Європі забере мільйони життів: дослідження
28 сiчня, 20:50
Прогноз погоди на 22 січня
Україну накриє туман: прогноз погоди на 22 січня
22 сiчня, 06:00

Події в Україні

Аварія літака в Торонто, розмова президентів України та Франції: головне за ніч
Аварія літака в Торонто, розмова президентів України та Франції: головне за ніч
Окупанти наступали поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині – карти ISW
Окупанти наступали поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині – карти ISW
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 18 лютого
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 18 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
37K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
14K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
9439
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua