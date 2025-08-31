Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські «Нептуни» атакували Крим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українські «Нептуни» атакували Крим
Українські ракети «Нептун» вразили прикордонну зону біля села Волошино неподалік Армянська
фото з відкритих джерел

Сімферополі знищено вертольоти Мі-8 і Мі-24, а в прикордонній зоні біля Волошино пошкоджено шість катерів

Українські сили завдали комбінованого удару по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Як інформує «Главком», про це повідомляють Telegram-канал Astra та видання Militarnyi.

За даними Astra, зранку в суботу по летовищу в Сімферополі вдарили дрони-камікадзе. Щонайменше два БпЛА досягли цілей, один із них – безпосередньо знищив російський військовий вертоліт Мі-8. Супутниковий аналіз OSINT-ресурсу AviVector підтвердив, що пожежі спалахнули в районах стоянки Мі-8 і Мі-24. Обидві машини, ймовірно, знищені.

Того ж дня українські ракети «Нептун» вразили прикордонну зону біля села Волошино неподалік Армянська. За даними Astra, було пошкоджено шість катерів на повітряних подушках, загинув один російський військовослужбовець. Один із дронів також влучив по казармі, однак наслідки цього удару наразі невідомі.

Водночас Militarnyi уточнює, що ракети «Нептун» могли уразити об’єкт ФСБ у цьому ж районі.

Експерти припускають, що під удар потрапили катери проєктів А-8 «Хивус» та А25ПС.

Раніше бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». 

До слова, унаслідок ворожого удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ загинули двоє військовослужбовців.

Читайте також:

Теги: Міноборони машини вертоліт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський тактичний багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk
Чеські волонтери придбали для України бойовий вертоліт (фото)
27 серпня, 06:18
Мачею вдалося проїхати по лінії зіткнення та вціліти
Поляк поїхав провідати могилу подруги та опинився у зоні бойових дій
16 серпня, 17:50
Польща планує виділити 5% ВВП на свої збройні сили у 2026 році
Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16
14 серпня, 06:30
Посадовець оборонного відомства захотів отримати $1,3 млн від забудовника
Будівництво житла для військових: посадовець Міноборони впіймався на хабарі
12 серпня, 20:33
Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення
Шмигаль заявив про збільшення фінансування бойових підрозділів
12 серпня, 10:25
У Резерв+ зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Орест Дрималовський приєднався до команди Міністерства оборони України
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
9 серпня, 14:24
Шмигаль: Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн
США погодили продаж військової допомоги Україні на понад $200 млн
6 серпня, 09:32
Ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ з 2020 року
Далекобійна зброя: як Німеччина інвестує в Україну
2 серпня, 22:00

Події в Україні

Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
Українські «Нептуни» атакували Крим
Українські «Нептуни» атакували Крим
У яких областях України зафіксовано порушення з боку ТЦК: офіційні дані
У яких областях України зафіксовано порушення з боку ТЦК: офіційні дані
Ексрозвідник пояснив, кого намагалися залякати організатори вбивства Парубія
Ексрозвідник пояснив, кого намагалися залякати організатори вбивства Парубія
На Харківщині браконьєри наловили раків на 3 млн грн
На Харківщині браконьєри наловили раків на 3 млн грн
Сили оборони знайшли протидію новій тактиці РФ на одному з напрямків
Сили оборони знайшли протидію новій тактиці РФ на одному з напрямків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
4777
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
4683
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3692
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3579
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua