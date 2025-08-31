Українські «Нептуни» атакували Крим

Сімферополі знищено вертольоти Мі-8 і Мі-24, а в прикордонній зоні біля Волошино пошкоджено шість катерів

Українські сили завдали комбінованого удару по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Як інформує «Главком», про це повідомляють Telegram-канал Astra та видання Militarnyi.

За даними Astra, зранку в суботу по летовищу в Сімферополі вдарили дрони-камікадзе. Щонайменше два БпЛА досягли цілей, один із них – безпосередньо знищив російський військовий вертоліт Мі-8. Супутниковий аналіз OSINT-ресурсу AviVector підтвердив, що пожежі спалахнули в районах стоянки Мі-8 і Мі-24. Обидві машини, ймовірно, знищені.

Того ж дня українські ракети «Нептун» вразили прикордонну зону біля села Волошино неподалік Армянська. За даними Astra, було пошкоджено шість катерів на повітряних подушках, загинув один російський військовослужбовець. Один із дронів також влучив по казармі, однак наслідки цього удару наразі невідомі.

Водночас Militarnyi уточнює, що ракети «Нептун» могли уразити об’єкт ФСБ у цьому ж районі.

Експерти припускають, що під удар потрапили катери проєктів А-8 «Хивус» та А25ПС.

Раніше бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

До слова, унаслідок ворожого удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ загинули двоє військовослужбовців.