Путін вдруге за літо наростив чисельність російської армії

Кремль збільшив чисельність армії ще на 25 тисяч військових

Новий указ набуде чинності вже 1 серпня. На тлі цього в Україні припускають, що Кремль може готуватися до нової хвилі мобілізації

Російський диктатор Володимир Путін вдруге від початку літа підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відтепер російська армія налічуватиме ще на 25 тисяч військовослужбовців більше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони РФ.

Згідно з указом, штатна чисельність Збройних сил Росії становитиме 2 426 130 осіб, із яких 1 535 000 – військовослужбовці. У російському Міноборони пояснили, що таке рішення пов'язане зі створенням військово-будівельних підрозділів.

Документ також встановлює максимальну чисельність центрального апарату Міноборони РФ на рівні 13 400 працівників, із яких 4 930 – федеральні державні цивільні службовці. Указ набуде чинності 1 серпня.

Попередній подібний указ глава Кремля підписував 12 червня. Той документ встановлював штатну чисельність російської армії у 2 399 130 осіб, у тому числі 1 мільйон 510 тисяч військовослужбовців.

На тлі цього Росгвардія вперше внесла до своїх правил цивільної оборони положення про захист від загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що такі зміни можуть свідчити про підготовку Кремля до можливих масових протестів після оголошення нової хвилі мобілізації. Там також звернули увагу на системні зміни російського законодавства та облаштування нових військових полігонів, які, на думку Центру, можуть свідчити про підготовку до нового призову.

Попри це, у Держдумі РФ запевняють, що нова хвиля мобілізації нібито не потрібна. Голова комітету з оборони Андрій Картаполов заявив, що особовий склад армії поповнюється завдяки контрактникам, а повідомлення про можливий новий призов назвав «чутками».

Тим часом сам Путін заявив, що Росія не відмовляється від своїх планів у війні проти України та й надалі домагатиметься реалізації так званих «цілей СВО». За його словами, найближчі роки стануть для країни вирішальними, а серед головних пріоритетів Кремля залишаються зміцнення оборони та підтримка економіки.