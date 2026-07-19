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Драпатий, Горбатюк, Апостол: президент зібрав командувачів ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Драпатий, Горбатюк, Апостол: президент зібрав командувачів ЗСУ
Під час зустрічей з військовими обговорювали виконання домовленостей із партнерами, зокрема щодо ППО
фото: Офіс президента

Зеленський заслухав доповіді командувачів щодо фронту, потреб війська та посилення ППО

Президент Володимир Зеленський повідомив про особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом. Про це інформує «Главком».

Президент розповів, що отримав доповідь від генерал-майора Драпатого по ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Також під час зустрічей з військовими обговорювали виконання домовленостей із партнерами, зокрема щодо ППО та повного виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів, а також Олександрівський напрямок, активні дії ДШВ.

Крім того, Зеленський відзначив «об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні».

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На весь екран

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Крім того, глава держави мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським. 

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

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Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ Олег Апостол Михайло Драпатий

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