Генштаб: Захисники атакували танкери та плавучий кран окупантів

Уражені танкери використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива

Уражено два танкери, плавучий кран, ЗРК «Бук» та інші військові об'єкти противника

У ніч на 19 липня Сили оборони України уразили два танкери в акваторії Чорного моря, плавучий кран в акваторії Азовського моря та цілі противника на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Російської Федерації. Плавучі крани забезпечують виконання портових робіт, навантаження й розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування морської логістики армії РФ», – пояснили військові.

Крім того, вночі уражено зенітний ракетний комплекс «Бук» у районі Зеленопілля Запорізької області та автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Нагадаємо, бійці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» відбили чергову спробу штурму на Оріхівському напрямку. Окупанти намагалися прорватися крізь бойові порядки українських військових на квадроциклах.

Також повідомлялося, що українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України.

До слова, під ранок 18 липня дрони атакували нафтобазу в місті Ногінськ Московської області та логістичний комплекс Wildberries в сусідній Електросталі.

Крім того, вночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. Пожежа спалахнула на складі Wildberries – найбільшого маркетплейса Росії.