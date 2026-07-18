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Воїн, спортсмен і батько. Згадаймо Олександра Василишина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Воїн, спортсмен і батько. Згадаймо Олександра Василишина
Олександру Василишину назавжди 29
колаж: glavcom.ua

У лютому 2022 року Олександр добровільно вступив до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Василишина.

Захисник дістав тяжкі поранення у боях поблизу Бахмута. Його життя обірвалося у шпиталі 14 червня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фейсбук-сторінку «Книга пам'яті полеглих за Україну».

Олександр Василишин народився 19 вересня 1992 року в селі Розаліївка Білоцерківського району Київської області. У дитинстві його родина переїхала до Білої Церкви, де він виріс і здобував освіту. У 1999 році пішов до першого класу Білоцерківської загальноосвітньої школи №4. У позаурочний час активно займався важкою атлетикою. Його спортивні досягнення дозволили продовжити навчання в Київському обласному ліцеї-інтернаті фізичної культури і спорту. Завдяки поєднанню навчання та тренувань здобув низку нагород у змаганнях.

Воїн, спортсмен і батько. Згадаймо Олександра Василишина фото 1
фото: Книга пам'яті полеглих за Україну/Facebook

Після завершення ліцею у 2009 році вступив до Національного університету фізичного виховання і спорту України. У 2011 році був призваний до лав Збройних Сил України, проходив службу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді як старший стрілець-зенітник.

Після демобілізації Олександр обрав нову професію – у 2012 році вступив до Київського вищого училища залізничного транспорту, яке закінчив у 2014-му. У цей період створив сім’ю, а у 2020 році став батьком доньки.

У 2020 році Олександр Василишин став батьком
У 2020 році Олександр Василишин став батьком
фото: Книга пам'яті полеглих за Україну/Facebook

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Олександр добровільно вступив до лав ЗСУ. У березні був мобілізований до 58-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Виговського, де виконував обов’язки стрільця-зенітника.

Він брав участь у бойових діях у районі Бахмута – одному з найгарячіших напрямків на сході України. 23 травня 2022 року під час боїв поблизу населеного пункту Покровське Бахмутського району Донецької області був важко поранений. Після евакуації до шпиталю лікарі 21 день боролися за його життя. Однак 14 червня 2022 року Олександр Василишин помер від отриманих поранень.

Похований у рідному селі Розаліївка.

Воїн, спортсмен і батько. Згадаймо Олександра Василишина фото 2
фото: Книга пам'яті полеглих за Україну/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання військові війна

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