Зеленський уперше детально пояснив, чому звільнив Федорова

Зеленський пояснив відставку Федорова необхідністю єдності між Міноборони та армією

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News пояснив рішення про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, пише «Главком».

За його словами, кадрові зміни були продиктовані необхідністю швидше реагувати на виклики війни, зокрема підготуватися до складної зими, посилити мобілізацію та налагодити взаємодію між Міністерством оборони й військовим керівництвом.

«Перш за все, нам довелося підготуватися до дуже важкої зими, і ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. У мене була серйозна проблема – не протягом днів чи тижнів, а протягом місяців – у співпраці та взаємодії між начальником Генерального штабу та Міністерством оборони. Є певні питання, які ми маємо вирішувати, і вирішити їх можна лише за умови співпраці міністерства з армією. Однією стороною це вирішити неможливо», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що одним із головних викликів для України залишається мобілізація, особливо з огляду на можливу нову хвилю призову в Росії. Також, за його словами, Україна потребує значно більшої кількості засобів протиракетної оборони.

«Головним викликом є мобілізація. Ми можемо зіткнутися з ще 500 тис. російських військових. Нам потрібне нове ставлення до мобілізації та нові заходи. Мені потрібна єдність між цими двома інституціями. Другий момент – протиповітряна оборона. У нас недостатньо протиракетних систем», – зазначив глава держави.

Зеленський пояснив, що більше не може витрачати час на врегулювання суперечок між різними структурами, адже вони мають працювати разом задля захисту країни.

«У мене немає часу на переговори. Послухайте, у мене немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо ці дві сторони мають зустрічатися не щодня, а щогодини, доки наше небо не буде захищене. Мені не потрібно з'ясовувати, хто правий, а хто ні», – наголосив президент.

Глава держави також підкреслив, що сучасні технології не можуть замінити військових на полі бою, а успіх оборонних операцій залежить від злагодженої роботи всіх складових Сил оборони. «Міністр оборони повинен надати все для цих операцій. Але операції проводять військові, а не хтось інший. Якщо ви не маєте військових на полі бою і думаєте, що можете використовувати лише дрони, а солдати не потрібні, то ви програєте. Росіяни інфільтруються в населені пункти, і якщо у вас немає військ на фронті, то ви програєте ці населені пункти один за одним», – сказав Зеленський.

На завершення президент наголосив, що основою українського спротиву залишаються військові та громадяни, які забезпечують функціонування держави. «Військові – це номер один. Люди, які платять податки, – це номер два. Інакше ми не зможемо платити цим військовим», – резюмував Зеленський.

Як відомо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони.

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову обійняти посаду віцепрем'єр-міністра з військових інновацій.

За даними Financial Times, Федоров відмовився від усіх пропозицій.

Варто зазначити, що 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова. Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що не вноситиме його кандидатуру на повторне призначення та запропонував залишитися в команді в іншій ролі. Сам Федоров розповів, що відмовився від посади радника президента.

Після цього в Києві та низці інших міст розпочалися акції на підтримку Федорова. Протестувальники вимагали повернути його на посаду міністра оборони, а також виступали за кадрові зміни у військовому керівництві. Мітинги стартували 16 липня і тривають досі.

Наразі Україна не має призначеного Верховною Радою міністра оборони. 16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів набрало чинності 20 липня.