Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський уперше детально пояснив, чому звільнив Федорова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський уперше детально пояснив, чому звільнив Федорова
Зеленський пояснив відставку Федорова
фото: Офіс президента

Зеленський пояснив відставку Федорова необхідністю єдності між Міноборони та армією 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News пояснив рішення про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, пише «Главком».

За його словами, кадрові зміни були продиктовані необхідністю швидше реагувати на виклики війни, зокрема підготуватися до складної зими, посилити мобілізацію та налагодити взаємодію між Міністерством оборони й військовим керівництвом.

«Перш за все, нам довелося підготуватися до дуже важкої зими, і ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. У мене була серйозна проблема – не протягом днів чи тижнів, а протягом місяців – у співпраці та взаємодії між начальником Генерального штабу та Міністерством оборони. Є певні питання, які ми маємо вирішувати, і вирішити їх можна лише за умови співпраці міністерства з армією. Однією стороною це вирішити неможливо», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що одним із головних викликів для України залишається мобілізація, особливо з огляду на можливу нову хвилю призову в Росії. Також, за його словами, Україна потребує значно більшої кількості засобів протиракетної оборони.

«Головним викликом є мобілізація. Ми можемо зіткнутися з ще 500 тис. російських військових. Нам потрібне нове ставлення до мобілізації та нові заходи. Мені потрібна єдність між цими двома інституціями. Другий момент – протиповітряна оборона. У нас недостатньо протиракетних систем», – зазначив глава держави.

Зеленський пояснив, що більше не може витрачати час на врегулювання суперечок між різними структурами, адже вони мають працювати разом задля захисту країни.

«У мене немає часу на переговори. Послухайте, у мене немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо ці дві сторони мають зустрічатися не щодня, а щогодини, доки наше небо не буде захищене. Мені не потрібно з'ясовувати, хто правий, а хто ні», – наголосив президент.

Глава держави також підкреслив, що сучасні технології не можуть замінити військових на полі бою, а успіх оборонних операцій залежить від злагодженої роботи всіх складових Сил оборони. «Міністр оборони повинен надати все для цих операцій. Але операції проводять військові, а не хтось інший. Якщо ви не маєте військових на полі бою і думаєте, що можете використовувати лише дрони, а солдати не потрібні, то ви програєте. Росіяни інфільтруються в населені пункти, і якщо у вас немає військ на фронті, то ви програєте ці населені пункти один за одним», – сказав Зеленський.

На завершення президент наголосив, що основою українського спротиву залишаються військові та громадяни, які забезпечують функціонування держави. «Військові – це номер один. Люди, які платять податки, – це номер два. Інакше ми не зможемо платити цим військовим», – резюмував Зеленський.

Як відомо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони.

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову обійняти посаду віцепрем'єр-міністра з військових інновацій. 

За даними Financial Times, Федоров відмовився від усіх пропозицій.

Варто зазначити, що 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова. Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що не вноситиме його кандидатуру на повторне призначення та запропонував залишитися в команді в іншій ролі. Сам Федоров розповів, що відмовився від посади радника президента.

Після цього в Києві та низці інших міст розпочалися акції на підтримку Федорова. Протестувальники вимагали повернути його на посаду міністра оборони, а також виступали за кадрові зміни у військовому керівництві. Мітинги стартували 16 липня і тривають досі.

Наразі Україна не має призначеного Верховною Радою міністра оборони. 16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів набрало чинності 20 липня.

Читайте також:

Теги: Міноборони кадрові зміни технології Володимир Зеленський Михайло Федоров звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На полях саміту НАТО президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф підписали Drone Deal
Нідерланди стали восьмою країною-учасницею Drone Deal
7 липня, 19:42
Андрюс Кубілюс та Михайло Федоров
«Ми добре працювали». Єврокомісаріат відреагував на відставку Федорова
16 липня, 11:57
Новий глава британського уряду підтвердив незмінну підтримку України
Новий прем'єр Британії анонсував першу розмову із Зеленським
20 липня, 18:21
Зеленський виступив на церемонії відкриття ірландського головування в Раді Євросоюзу
Зеленський заінтригував новиною про оборонне партнерство з ЄС
1 липня, 19:06
Зеленський іронічно зауважив, що перший президент Росії Борис Єльцин обрав би собі іншого наступника, якби знав, чим обернеться для країни правління Путіна
Бензиновий колапс у Росії. Зеленський назвав це «історичним анекдотом»
9 липня, 20:56
У Львові стався масштабний конфлікт з військовими ТЦК
Міністерство оборони відреагувало на скандал із ТЦК у Львові
9 липня, 11:48
Генштаб відповів на резонансні повідомлення про аудит ЗСУ
Перевитрати на 300 млрд? Генштаб відреагував на скандальну статтю в The Economist
15 липня, 18:24
Колишній міністр оборони Михайло Федоров продовжить роботу в команді президента Володимира Зеленського
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
17 липня, 14:16
Зеленський наголосив, що було визначено, як надалі Сирський та Гнатов служитимуть захисту держави
Президент повідомив, хто стане новим начальником Генштабу
22 липня, 12:42

Суспільство

Мобілізація в РФ, Patriot і Drone Deal з Британією: головні заяви Зеленського для Sky News
Мобілізація в РФ, Patriot і Drone Deal з Британією: головні заяви Зеленського для Sky News
Зеленський назвав, скільки людей Путін планує мобілізувати восени
Зеленський назвав, скільки людей Путін планує мобілізувати восени
Зеленський уперше детально пояснив, чому звільнив Федорова
Зеленський уперше детально пояснив, чому звільнив Федорова
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Володимира Гойду
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Володимира Гойду
В Україні до 30° тепла та переважно без опадів: погода на 27 липня 2026
В Україні до 30° тепла та переважно без опадів: погода на 27 липня 2026
Партизани показали гуманітарне пекло, яке принесла окупація РФ
Партизани показали гуманітарне пекло, яке принесла окупація РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
126K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
122K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
109K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua