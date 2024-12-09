Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США – WP
США неодноразово наголошували, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння
фото з відкритих джерел

Україна публічно не підтримує зниження мобілізаційного віку нижче 25 років

Україна змушена переглянути свій погляд на мобілізацію 18-річних чоловіків на фронт. Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначає видання, США висловили занепокоєння, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Брюсселі заявив, що навіть за умови забезпечення зброєю та фінансуванням, на передовій повинні бути люди, здатні протистояти російській агресії.

Попри тиск з боку західних партнерів, в Україні мобілізація молоді до 18 років викликає серйозні внутрішні суперечки. Багато українців, зокрема військові, вважають, що країна повинна більше захищати своє молоде покоління, яке є майбутнім держави і вільне від радянського впливу, якого зазнали попередні покоління. Проте, попри ці занепокоєння, ситуація на фронті вимагає мобілізації, особливо коли українські підрозділи відчувають нестачу людей на полі бою.

Видання наголошує, що адміністрація президента України поки що не підтримує зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Зокрема, представники влади зазначають, що зменшення віку для мобілізації без належного озброєння не виправдане, адже наявні ресурси вже не можуть забезпечити навіть тих, хто наразі перебуває на передовій. Проблема недостатнього озброєння продовжує бути болючою для України, попри обіцянки Заходу.

Також виступив проти мобілізації 18-річних колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він наголосив, що вкрай важливо зберегти молоде покоління для майбутнього країни. Залужний підкреслює, що ті, кому зараз 18 років, повинні стати поколінням, яке рятуватиме Україну в майбутньому.

На думку деяких активістів, доцільніше було б почати мобілізацію жінок, ніж знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Це питання викликає численні суперечки серед українців, зокрема через те, що багато хто вважає молодь найбільш цінним ресурсом для країни.

Попри ці складнощі, ситуація на фронті вимагає термінових рішень. Військові вже скаржаться на нестачу особового складу, а новосформовані бригади не мають достатньо людей для боротьби з набагато більшими силами росіян. Багато солдатів також висловлюють обурення через відсутність законодавства щодо демобілізації для тих, хто воює з самого початку війни.

Офіційні особи США, своєю чергою, пропонують допомогу у навчанні новобранців, але зазначають, що Київ має направити людей за кордон для цього. Водночас проблема з озброєнням та недостатньою кількістю мобілізованих продовжує залишатися основною перепоною для ефективних дій на фронті.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

Натомість радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Наприкінці листопада він вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляє Міністерство оборони.

Як повідомлялося, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що Рада не розглядає жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку. 

Читайте також:

Теги: США війна мобілізація Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
12 листопада, 04:29
Рада прийняла держбюджет на 2025 рік, Зеленський презентував план стійкості. Головне за 19 листопада
Рада прийняла держбюджет на 2025 рік, Зеленський презентував план стійкості. Головне за 19 листопада
19 листопада, 21:00
Безпілотники атакували Підмосков’я
Дрони атакували Підмосков’я: виникли пожежі (відео)
10 листопада, 08:43
ДПСУ: «Їхня дружба стала опорою в найважчі моменти»
«Віддав усі зібрані кошти». Прикордонники розповіли щемливу історію про двох побратимів
20 листопада, 20:10
Силами та засобами Сил оборони виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву
Київ пережив чергову атаку дронів: влада повідомила подробиці
26 листопада, 07:37
Зруйнована росіянами школа в Суджі
Росіяни зруйнували школу в Суджі (фото)
26 листопада, 09:58
Відключення світла 30 листопада: «Укренерго» повідомило час та обсяги
Відключення світла 30 листопада: «Укренерго» повідомило час та обсяги
29 листопада, 18:28
Байден знайшов виправдання, аби не відправляти сина до в'язниці
Байден ухвалив рішення про помилування свого сина Хантера
2 грудня, 07:38
Лише на площі 5 км² є близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів
Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes
Вчора, 10:37

Політика

Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США – WP
Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США – WP
Умєров зідзвонився з головою Пентагону: що обговорювали
Умєров зідзвонився з головою Пентагону: що обговорювали
Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії
Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії
Зниження мобілізаційного віку: нардеп повідомив, чи готує Рада законопроєкт
Зниження мобілізаційного віку: нардеп повідомив, чи готує Рада законопроєкт
Зеленський повідомив, скільки українських бійців загинули на війні
Зеленський повідомив, скільки українських бійців загинули на війні
НАЗК оштрафувало Корчинського та Вітренко. Лідер «Братства» вже відповів
НАЗК оштрафувало Корчинського та Вітренко. Лідер «Братства» вже відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
88K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
41K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
28K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР
27K
Нищівний удар по Путіну

Новини

9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
7 грудня, 07:15

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua