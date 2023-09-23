Буданов розкрив деталі деокупації Криму

ЗСУ роблять діри у загальному охопленні російського ППО

ЗСУ завдають ударів по Криму, в тому числі, знищують системи ППО ворога. Це допоможе як в деокупації півострова, так і в загальному спротиву ворогу.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю theWarzone.

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Інтерв'юер запитав Буданова, чи звільнить Україна Крим до кінця року, на що той відповів, що останнім часом удари по ворожим силам на півострові стали частішими.

«Ви не могли не помітити, що з середини серпня щодо Криму йде певна активізація, і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання», – сказав Буданов.

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Він додав, що ураження російських сил ППО на півострові має ширший ефект, аніж просто знищення ворожої техніки.

«По-перше, самі системи протиповітряної оборони – це дуже дороге обладнання, і для того, щоб їх виготовити, і під російськими прапорами, потрібно багато часу, тому що весь цей інвентар зараз задіяний у війнах проти України, а також на захисті Москви. Вони забрали протиповітряну оборону звідусіль», – наголосив Буданов.

Тому, коли Україна знищує чергову систему, росіянам треба якось закрити цю прогалину, для чого ППО забирають з інших напрямків. Крім цього, удари по окупованій багато років території показують нездатність російської ППО відбивати атаки, що сильно б'є по привабливості їхніх систем на міжнародному ринку.

У відповідь на питання журналіста «чи використовує Україна ці діри в ППО Росії для ударів на Москву» Буданов сказав, що він жодного разу офіційно не підтверджував такі атаки.

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«Скажімо так, ми жодного разу (напади на Москву – «Главком») офіційно не підтверджували, і я буду залишатися на цій позиції», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Крім того, сьогодні ввечері в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ.

Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.