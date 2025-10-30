Польща посилює вимоги для отримання громадянства: що чекає на кандидатів

У Польщі хочуть збільшити мінімальний термін проживання для іноземців для отримання громадянства

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (МВСіА) Польщі ініціювало дебати щодо посилення процедури надання польського громадянства та репатріації. Голова МВСіА Марцін Кервінський заявив про необхідність запровадження «належної, якісної, ґрунтовної оцінки та процедури» для всіх заявників. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Мета змін – гарантувати, що польське громадянство розглядається як привілей та обов’язок перед національною спільнотою, а не просто як формальність.

Нова «ґрунтовна оцінка» кандидатів, за словами міністра Кервінського, може включати:

Знання мови. Оцінка рівня володіння польською мовою.

Знання Конституції. Перевірка знань Конституції Польщі.

Мотивація та цінності. Перевірка мотивації кандидата та його ставлення до польських цінностей (так звана «асиміляція»).

На початку жовтня міністр Кервінський вже пропонував проводити тест на громадянство двічі на рік для оцінки рівня «асиміляції та знання польської мови».

Незалежно від МВСіА, президент Польщі Кароль Навроцький раніше запропонував ще одну важливу зміну: збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, необхідного для подання на громадянство, з 3 до 10 років.

Згідно з даними Управління у справах іноземців, наразі в Польщі проживає понад 600 тис. іноземців із постійними або тимчасовими дозволами на проживання. Найбільші групи серед іноземців становлять громадяни України, Білорусі, Грузії та Індії.

Раніше податкова служба Польської республіки посилила контроль за грошовими переказами українців, які перебувають у країні, які вже почали стикатися з блокуванням своїх рахунків.