Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща посилює вимоги для отримання громадянства: що чекає на кандидатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Польща посилює вимоги для отримання громадянства: що чекає на кандидатів
Посилення міграційної політики чекає на Польщу
фото: the-warsaw.pl

У Польщі хочуть збільшити мінімальний термін проживання для іноземців для отримання громадянства

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (МВСіА) Польщі ініціювало дебати щодо посилення процедури надання польського громадянства та репатріації. Голова МВСіА Марцін Кервінський заявив про необхідність запровадження «належної, якісної, ґрунтовної оцінки та процедури» для всіх заявників. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Мета змін – гарантувати, що польське громадянство розглядається як привілей та обов’язок перед національною спільнотою, а не просто як формальність. 

Нова «ґрунтовна оцінка» кандидатів, за словами міністра Кервінського, може включати:

  • Знання мови. Оцінка рівня володіння польською мовою.
  • Знання Конституції. Перевірка знань Конституції Польщі.
  • Мотивація та цінності. Перевірка мотивації кандидата та його ставлення до польських цінностей (так звана «асиміляція»).

На початку жовтня міністр Кервінський вже пропонував проводити тест на громадянство двічі на рік для оцінки рівня «асиміляції та знання польської мови». 

Незалежно від МВСіА, президент Польщі Кароль Навроцький раніше запропонував ще одну важливу зміну: збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, необхідного для подання на громадянство, з 3 до 10 років.

Згідно з даними Управління у справах іноземців, наразі в Польщі проживає понад 600 тис. іноземців із постійними або тимчасовими дозволами на проживання. Найбільші групи серед іноземців становлять громадяни України, Білорусі, Грузії та Індії.

Раніше податкова служба Польської республіки посилила контроль за грошовими переказами українців, які перебувають у країні, які вже почали стикатися з блокуванням своїх рахунків. 

Читайте також:

Теги: громадянство Кароль Навроцький Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Угорщини стверджує, що Польща вважає підрив газопроводу прийнятним
Справа про підрив «Північних потоків». Сійярто звинуватив Туска у «захисті терористів»
9 жовтня, 07:08
Україна погодила пошукові роботи польської сторони на Рівненщині
Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії
13 жовтня, 14:14
Українська картопля залишається для внутрішнього ринку через перешкоди експорту
Українська картопля Європі не потрібна: виробники пояснили причини
15 жовтня, 17:15
Українські фермери стурбовані напливом польської картоплі
Поляки заполонили український ринок картоплею: виробники пояснюють, чи варто бити на сполох
15 жовтня, 19:14
Бартош Ковнацький відреагував на звинувачення
Польський депутат здав тест на наркотики після гучних звинувачень: який результат
8 жовтня, 20:06
Поляки приїздили у господарство, аби зібрати помідори безкоштовно
Помідори та сливи гниють на полях: польські фермери віддають урожай безкоштовно
9 жовтня, 12:10
Квартира президента Польщі опинилась у центрі скандалу
Після скандалу президент Польщі пожертвував свою квартиру на благодійність
23 жовтня, 10:51
Адвокат підозрюваного заявив, що він оскаржить рішення про екстрадицію
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
27 жовтня, 14:30
Українцям висунуто обвинувачення у шпигунстві, за яке передбачене покарання до восьми років ув’язнення
У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві
27 жовтня, 12:45

Політика

Трамп знизив мита на товари з Китаю
Трамп знизив мита на товари з Китаю
Польща посилює вимоги для отримання громадянства: що чекає на кандидатів
Польща посилює вимоги для отримання громадянства: що чекає на кандидатів
Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили Україну
Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили Україну
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна завершилася
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна завершилася
Сі Цзіньпін відзначив миротворчу місію Трампа
Сі Цзіньпін відзначив миротворчу місію Трампа
Трамп назвав Сі «жорстким переговірником»
Трамп назвав Сі «жорстким переговірником»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua