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Курська операція, Донбас та оборонні пакети. Сирський поділився новинами з фронту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Курська операція, Донбас та оборонні пакети. Сирський поділився новинами з фронту
ЗСУ беруть росіян у полон в Курській області
фото: російські ЗМІ

Українські захисники зміцнюють свої позиції на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та перебіг операції в Курській області. Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі.

Бої на Донеччині

«Торецький та Покровський напрямки. За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована», – запевнив президент.

Наступ на Курщину

«Операція в Курській області. На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією», – заявив президент.

Також генерал Сирський доповів Зеленському про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території.

Нові оборонні пакети від союзників

«Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам», – розповів український лідер.

Нагадаємо, що Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ. 

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: Володимир Зеленський фронт Олександр Сирський Курщина

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