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Рятувальники понад тиждень шукають француза, який зник у Карпатах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Рятувальники понад тиждень шукають француза, який зник у Карпатах
Протягом рятувальної операції 20 січня чоловіка так і не знайшли
фото: ДСНС

Востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня

На Прикарпатті тривають пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, який пішов в гори ще на початку січня. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

«Сьогодні рятувальниками обстежено напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники понад тиждень шукають француза, який зник у Карпатах фото 1
фото: ДСНС

Проте протягом рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.

За даними рятувальників, на 21 січня заплановано продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник – полонина Пожижевська.

Рятувальники понад тиждень шукають француза, який зник у Карпатах фото 2
фото: ДСНС

Нагадаємо, інформацію про зникнення громадянина Франції рятувальники отримали 12 січня. Її передав представник посольства Франції.

Француз хотів у період з 3 по 6 січня пройти маршрут від селища Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами у напрямку міста Рахів Закарпатської області.

Востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня. Свій маршрут він не реєстрував.

Теги: Франція туризм рятувальники Карпати (гори) Говерла

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