Рятувальники понад тиждень шукають француза, який зник у Карпатах

Протягом рятувальної операції 20 січня чоловіка так і не знайшли

Востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня

На Прикарпатті тривають пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, який пішов в гори ще на початку січня. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

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«Сьогодні рятувальниками обстежено напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку», – йдеться в повідомленні.

фото: ДСНС

Проте протягом рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.

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За даними рятувальників, на 21 січня заплановано продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник – полонина Пожижевська.

фото: ДСНС

Нагадаємо, інформацію про зникнення громадянина Франції рятувальники отримали 12 січня. Її передав представник посольства Франції.

Француз хотів у період з 3 по 6 січня пройти маршрут від селища Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами у напрямку міста Рахів Закарпатської області.

Востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня. Свій маршрут він не реєстрував.