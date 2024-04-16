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Президент Польщі планує зустріч з Трампом у Нью-Йорку: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Президент Польщі планує зустріч з Трампом у Нью-Йорку: деталі
Президент Польщі Анджей Дуда та колишній лідер США Дональд Трамп на зустрічі у 2018 році
фото з відкритих джерел

Передбачається, що Дуда має обговорити з Трампом позицію США у російсько-українській війні

Сьогодні, 16 квітня, польські ЗМІ та офіційний представник кампанії Трампа повідомили, що президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом під час візиту до Нью-Йорка цього тижня. Про це пише Reuters.

«Якщо він справді зустрінеться (Дуда з Трампом - ред.), ми очікуємо, що він твердо поставить питання про чітке приєднання (США - ред.) до Європи в українсько-російському конфлікті», – сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск журналістам.

Туск додав, що його міністр закордонних справ також поінформує Дуду про важливість прискорення доставки американської зброї до Польщі.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Трампом, сказавши після цього, що Трамп не виділить кошти на допомогу Україні, якщо знову стане президентом США.

Туск зазначив, що у нього складається враження, що майже всі в Польщі розуміють, що перемога Трампа буде на шкоду мбезпеці Польщі, Європи та майбутньому НАТО».

Також польські ЗМІ повідомляють, що під час візиту до Нью-Йорка відбудеться неформальна зустріч Дуди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда надіслав листа лідерам країн-членів НАТО з пропозицією збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП. Польський лідер констатував, що Росія розширює свій військовий потенціал та витрачає на оборону третину свого ВВП, перевела економіку в режим війни.

Стало відомо, що Польща може передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з очільником України Володимиром Зеленським та главою Литви Гітанасом Науседою.

Дуда наголосив, що питання ракет він вже порушив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський.

До слова, Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів.

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Теги: перемога президент Дональд Туск Анджей Дуда міністр

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