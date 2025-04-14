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На Чернігівщині окупанти атакували дроном пасажирський потяг (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Чернігівщині окупанти атакували дроном пасажирський потяг (фото)
Вагон зазнав серйозних пошкоджень внаслідок атаки РФ
фото: mvs.gov.ua/Нацполіція

Російські дрони уразили один з вагонів потяга за пів години до його відправлення

Російські війська завдали удару дронами по пасажирському потягу в Чернігівській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Зазначається, що ворог атакував ударними дронами пасажирський потяг у Семенівці. Це сталося за пів години до його відправлення.

Ворог атакував ударними дронами пасажирський потяг у Семенівці
Ворог атакував ударними дронами пасажирський потяг у Семенівці
фото: Telegram/В'ячеслав Чаус

У момент атаки потяг ще не був заповнений пасажирами, тому обійшлося без жертв. Тим часом вагон зазнав серйозних пошкоджень.

Того ж дня ворожий FPV-дрон влучив у промисловий цех на Новгород-Сіверщині, пошкодивши важливу інфраструктуру.

FPV-дрон влучив у промисловий цех
FPV-дрон влучив у промисловий цех
фото: Telegram/В'ячеслав Чаус

Крім того, минулого тижня російські війська обстріляли два райони Чернігівщини, внаслідок чого одна жінка, медик із Семенівської лікарні, отримала поранення. Лікарню обстріляли FPV-дронами, пошкодивши два відділення.

Також під удар потрапили сільгосппідприємства, дитячий майданчик, автівка та житловий будинок.

Теги: Чернігівщина потяг Укрзалізниця дрон

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