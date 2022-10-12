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На деокупованій Донеччині вже ексгумовано понад 120 тіл (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На деокупованій Донеччині вже ексгумовано понад 120 тіл (фото)
Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян
Нацполіція

На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових

На місцях масового поховання в Лимані тривають розкопки. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Відомо, що у звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне – в Святогірську, де було захоронено сім осіб (шість жінок та один чоловік). Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами.

«Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи», – йдеться в повідомленні.

На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян.

Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян
Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян
Нацполіція
Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян
Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян
Нацполіція

 

«Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних – 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено», – зазначили в поліції.

Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян
Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян
Нацполіція

За всіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

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Теги: Донеччина Україна росія війна окупанти ексгумація

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