На деокупованій Донеччині вже ексгумовано понад 120 тіл (фото)
На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових
На місцях масового поховання в Лимані тривають розкопки. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
Відомо, що у звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне – в Святогірську, де було захоронено сім осіб (шість жінок та один чоловік). Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами.
«Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи», – йдеться в повідомленні.
На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян.
«Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних – 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено», – зазначили в поліції.
За всіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.
До слова, українські захисники офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.
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