На Донбасі загинув військовий: де сьогодні йшли бої

Окупанти у п’ятницю двічі порушили «тишу»

Сьогодні протягом дня російські бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь по позиціях захисників України. Внаслідок обстрілів загинув один військовий, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Окупанти у п’ятницю двічі порушили «тишу», а саме:

в напрямку Мар’їнки – обстрілювали з мінометів калібру 82 мм;

у бік Новомихайлівки – відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну», – пише пресслужба.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, аби змусити ворога припинити обстріли.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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