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  4. Росія агітує молодь вступати до армії замість отримання освіти (фото)
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    Політика

    Росія агітує молодь вступати до армії замість отримання освіти (фото)

    Міноборони РФ закликає громадян іти на війну - Росія агітує молодь вступати до армії замість отримання освіти (фото)
    Міноборони РФ закликає громадян іти на війну
    фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

    Влада РФ вигадала, як закликати 18-річних громадян до лав армії

    Російська влада агітує молодих росіян вступати до лав армії попри потребу отримати вищу освіту. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    На опублікованих агітаційних листівках показано, що буде з молоддю, яка обере один зі шляхів свого життя. Якщо юнаки оберуть освіту – то у 39 років матимуть купу боргів з іпотеки та мізерну пенсію. Натомість обравши шлях війни можна отримати квартиру та гарантоване фінансове забезпечення.

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    Росія агітує молодь вступати до армії замість отримання освіти (фото)
    Росія агітує молодь вступати до армії замість отримання освіти (фото)
    Росія агітує молодь вступати до армії замість отримання освіти (фото)

    Тим часом у Ростові виник скандал із могилами загиблих солдат.

    Раніше повідомлялося, що у влади РФ закінчуються кошти на поховання своїх солдат.

    Нагадаємо, окупанти хоронять загиблих маріупольців у довгих траншеях. Раніше російські солдати «демілітаризували» Чорнобиль.

    Також у мережі з’явилося відео кладовища жертв російських нелюдів на Чернігівщині.

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    Теги: росія окупанти війна Україна молодь окупація солдат #stoprussia
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    Росія агітує молодь вступати до армії замість отримання освіти (фото)