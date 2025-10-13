Головна Країна Події в Україні
На Харківщині окупанти зруйнували ліцей, відремонтований за 200 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти атакували ліцей №2 у Чугуєві 12 жовтня
фото: Наші гроші

Ремонт ліцею в Чугуєві почали коштом обласного бюджету у 2023 році

У Чугуєві на Харківщині в ніч на 12 жовтня російська терористична армія зруйнувала ліцей. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, передає «Главком».

«Ліцей №2, який нам побудувала держава і який мав бути готовим до кінця року, пошкоджено найбільше», – зауважила міська голова.

«Наші гроші» пишуть, що за даними з «Прозорро», вартість ремонту склала майже 200 млн грн. Ремонт ліцею в Чугуєві почали коштом обласного бюджету у 2023 році за регіональною програмою відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану. Цю програму затвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації у 2022 році.

У 2023 році було проведено тендер на ремонт, за результатами якого підряд на суму 235 млн грн отримала компанія ТОВ «Промтекс». «Харківський антикорупційний центр» проаналізував кошторис і виявив суттєве завищення вартості матеріалів. Після цього замовник підписав із підрядником додаткову угоду про зниження цін.

Зокрема, фундаментні блоки ФБС 24.6.6-Т подешевшали з 4320 грн до 3696 грн за одиницю (з ПДВ, але без вартості доставки, зазначеної окремо). Крім того, було внесено зміни до частини проєктних рішень, унаслідок чого вартість контракту зменшилася з 235 млн грн до 180 млн грн. Втім, одночасно тому ж «Промтексу» замовили додаткові роботи на 14 млн грн, що підняло загальну вартість ремонту до понад 194 млн грн.

До слова, відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Харківської області уклав договір із ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон» на зведення укриття на території КЗ «Старосалтівський ліцей» за результатами тендеру. Вартість робіт становить 145,21 млн грн.

