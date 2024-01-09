Партизани проникли в центр попередження про ракетні атаки у РФ

Центр, у який проникли партизани, попереджає про запуски ракет на РФ і відстежує пуски російських ракет

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхні агенти проникли в головний центр попередження про ракетний напад у Московській області. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

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«Наш агент тривалий час служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново, Московської області. Цей центр попереджає про запуск на РФ ракет, насамперед ядерних. А також він відстежує пуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. Після чого видає цілевказівку власній системі ППО», – йдеться в повідомленні.

Партизани зауважили, що їхній агент покинув територію РФ, тому в них з'явилася можливість безпечно повідомити про діяльність у цій військовій частині.

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«Враховуючи його посаду, ми отримували інформацію про стан усіх окремих радіовузлів у РФ. Ми знали їхні вразливості та ділилися цією інформацією з Силами оборони України», – повідомляє «Атеш».

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фото: Атеш/Telegram

Також зазначається, що отримані дані продовжують допомагати обходити протиповітряну оборону противника і демілітаризувати російську армію.

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш» заявив, що його агенту вдалось проникнути у дивізію імені Дзержинського у місті Балашиха (Московська область, РФ) й отримати особисті дані військових, які беруть участь у війні проти України.

Як повідомлялося, партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під Москвою.