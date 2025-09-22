Головна Країна Події в Україні
На Харківщині волонтерка підірвалася на вибухівці

Ростислав Вонс
На Харківщині волонтерка підірвалася на вибухівці
45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет
фото: Facebook/Поліція Харківської області

Унаслідок вибуху потерпіла зазнала численних травм

У Куп’янському районі на Харківщині волонтерка підірвалася на вибуховому пристрої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

Інцидент трапився 21 вересня. За даними поліції, 45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет. Унаслідок вибуху потерпіла зазнала вибухового поранення й численних травм ніг.

Працівники поліції вивезли поранену жінку з міста Куп’янськ у більш безпечне місце та передали медикам, які доставили постраждалу до лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні. 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу «пелюстка». Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

Як повідомлялося, у селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів підірвались на російській міні. Їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій.

До слова, у Музиківці Херсонської області на російській міні підірвався 11-річний хлопчик. 

Теги: волонтер Харківщина

