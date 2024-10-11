На Харківському напрямку ЗСУ знищили російський Мі-8

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні підтвердив знищення російського Мі-8

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ та нищити військові техніку РФ на Харківському напрямку. Про це заявили в оперативно-тактичне угрупування військ «Харків».

Вчора, 10 жовтня, відбулося 5 бойових зіткнень в районі Стариці та Вовчанська. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

«Втрати ворога за минулу добу склали 112 осіб, з них безповоротні – 50, санітарні – 62. Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема одну одиницю авіаційної техніки», – повідомили військові.

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Харківському напрямку Сили оборони ліквідували російський гвинтокрил Мі-8.

Знищувати ворожу техніку допомагають і самі росіяни. Так, у ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за цю «роботу» 5 млн руб. (2,24 млн гривень).