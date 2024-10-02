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Удар по Харківщині: влада повідомила про наслідки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Удар по Харківщині: влада повідомила про наслідки
На місці працюють відповіні служби
фото з відкритих джерел

Російські окупанти вранці 2 жовтня атакували керованими авіабомбами Харківщину – поранені люди, спалахнули пожежі, пошкоджені гаражі

Сьогодні о 4:10 ворог здійснив кілька атак на Харківщині, використовуючи касетні боєприпаси. Перший удар зафіксовано в Київському районі Харкова, де внаслідок влучання КАБа були пошкоджені гаражі в місцевому кооперативі. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наступним епіцентром атаки став місто Дергачі, де також відбулася атака з використанням КАБів. В результаті цього удару виникло загоряння в гаражах. За інформацією, що надійшла, відомостей про постраждалих людей не зафіксовано.

Крім того, о 4:10 ворожий КАБ вдарив по Малоданилівській громаді, зокрема по селу Черкаська Лозова. Там сталася пожежа на площі приблизно 1 га через влучання боєприпасу, проте пожежу вдалося ліквідувати. Також тут не було повідомлень про постраждалих.

О 7:00 голова ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару в Дергачах отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес пʼятеро людей, серед них – 14-річний хлопчик.

Влада закликає жителів бути обережними та дотримуватись правил безпеки, адже загроза атак залишається актуальною. Ситуація під контролем, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атак та забезпеченням безпеки населення.

Нагадаємо, окупанти скинули керовану авіабомбу на Харків.

Теги: Харків окупанти боєприпаси Олег Синєгубов

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