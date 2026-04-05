Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні померла медсестра, поранена під час обстрілу

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Кількість жертв терору Херсона 4 квітня зросла

В Херсоні у лікарні померла 55-річна медична працівниця, яка стала жертвою російського артобстрілу напередодні. Лікарі до останнього боролися за її життя, проте травми, отримані під час удару по зупинці громадського транспорту, виявилися несумісними з життям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Кривавий обстріл стався у суботу, 4 квітня, близько 11:00. Російські терористи відкрили вогонь з артилерії по житловому кварталу, поціливши у місце збору людей.

Окрім важко пораненої медсестри, також постраждали двоє жінок віком 41 та 48 років.

«Швидка» доставила їх до лікарні з уламковими пораненнями, контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Стан потерпілих – середнього ступеня важкості», – констатував Олександр Прокудін.

Загалом упродовж 4 квітня 2026 року російська армія здійснила кілька артилерійських нальотів на територію Херсона. Внаслідок одного з таких обстрілів на місці загинула місцева мешканка. Ще п’ятеро людей отримали поранення, зокрема, травми зафіксовано у фельдшера швидкої допомоги, який прибув для надання допомоги постраждалим.

Раніше повідомляли, що російські окупаційні війська продовжують цілеспрямований терор цивільного населення Дніпропетровщини. Сьогодні, 5 квітня 2026 року, ворожий FPV-дрон атакував Нікополь, поціливши у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху одна людина загинула на місці, за життя іншої наразі борються медики.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок безперервних атак російських безпілотників та артилерійських обстрілів травми різного ступеня тяжкості отримали 29 мирних мешканців, серед них 19 дітей. 

Як відомо, у Березнегуватській громаді Миколаївської області внаслідок цілеспрямованої атаки ворожого ударного безпілотника отримало поранення подружжя. Поки область оговтується від нічних нальотів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань у самому обласному центрі. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. 

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.

Читайте також:

Теги: Херсон медицина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua