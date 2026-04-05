У Херсоні померла медсестра, поранена під час обстрілу

Кількість жертв терору Херсона 4 квітня зросла

В Херсоні у лікарні померла 55-річна медична працівниця, яка стала жертвою російського артобстрілу напередодні. Лікарі до останнього боролися за її життя, проте травми, отримані під час удару по зупинці громадського транспорту, виявилися несумісними з життям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Кривавий обстріл стався у суботу, 4 квітня, близько 11:00. Російські терористи відкрили вогонь з артилерії по житловому кварталу, поціливши у місце збору людей.

Окрім важко пораненої медсестри, також постраждали двоє жінок віком 41 та 48 років.

«Швидка» доставила їх до лікарні з уламковими пораненнями, контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Стан потерпілих – середнього ступеня важкості», – констатував Олександр Прокудін.

Загалом упродовж 4 квітня 2026 року російська армія здійснила кілька артилерійських нальотів на територію Херсона. Внаслідок одного з таких обстрілів на місці загинула місцева мешканка. Ще п’ятеро людей отримали поранення, зокрема, травми зафіксовано у фельдшера швидкої допомоги, який прибув для надання допомоги постраждалим.

Раніше повідомляли, що російські окупаційні війська продовжують цілеспрямований терор цивільного населення Дніпропетровщини. Сьогодні, 5 квітня 2026 року, ворожий FPV-дрон атакував Нікополь, поціливши у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху одна людина загинула на місці, за життя іншої наразі борються медики.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок безперервних атак російських безпілотників та артилерійських обстрілів травми різного ступеня тяжкості отримали 29 мирних мешканців, серед них 19 дітей.

Як відомо, у Березнегуватській громаді Миколаївської області внаслідок цілеспрямованої атаки ворожого ударного безпілотника отримало поранення подружжя. Поки область оговтується від нічних нальотів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань у самому обласному центрі.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову.

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.